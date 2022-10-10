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Кремль допустил привлечение других стран к расследованию теракта на Крымском мосту

14:00
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Взрыв на мосту произошел 8 октября

Российская сторона при необходимости осуществляет контакты с другими государствами в рамках расследования преступлений. Так в понедельник, 10 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятность привлечения других стран к расследованию взрыва на мосту через Керченский пролив.

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Оценивая возможность привлечения зарубежных представителей к расследованию, официальный представитель Кремля подчеркнул, что следствию предстоит решать, "как это будет точно", поскольку "это прерогатива Следственного комитета", сообщает РИА Новости.

Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвался грузовой автомобиль. Вслед за этим вспыхнули железнодорожные цистерны с топливом и обрушились два автомобильных пролета. Погибли три человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Президент России Владимир Путин заявил, что заказчики и исполнители теракта на Крымском мосту — украинские спецслужбы. Российский лидер напомнил, что киевский режим давно использует террористические методы, оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

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