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ЕС не поверил официальным данным России о теракте на Крымском мосту

13:50
  • понедельник
  • 10 октября 2022

В Брюсселе утверждают, что из Москвы приходит много ненадежной информации

Евросоюз не доверяет информации, представленной официальными органами России по взрыву на Крымском мосту. Об этом в понедельник, 10 октября, рассказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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По утверждению чиновника, "из Москвы поступает столько информации, которая не заслуживает доверия", причем в Брюсселе "не видят и не знают", что именно происходит в Крыму.

Стано заявил, что "не придал бы капли доверия тому, что они говорят", сообщает ТАСС.

Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвался грузовой автомобиль. Вслед за этим вспыхнули железнодорожные цистерны с топливом и обрушились два автомобильных пролета. Погибли три человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Президент России Владимир Путин заявил, что заказчики и исполнители этого преступления — украинские спецслужбы.

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