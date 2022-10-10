Минобороны об ударах по Украине: все назначенные объекты поражены

Российские войска отразили попытки наступления ВСУ на купянском направлении

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в понедельник, что сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

"Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", - указали в ведомстве.

Там добавили, что российские войска отразили попытки наступления ВСУ на купянском направлении, уничтожив более 40 украинских военнослужащих. Кроме того, истребительной авиацией ВКС России в Херсонской области сбит МиГ-29 Воздушных сил Украины.

Также в Минобороны сообщили, что российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на николаево-криворожском направлении. Вместе с тем российские ракетчики и артиллеристы сорвали попытки ВСУ навести переправы через реку Жеребец на краснолиманском направлении.

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