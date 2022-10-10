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Российские военные отразили атаки ВСУ на трех направлениях

14:19
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Украина потеряла и живую силу, и военную технику

Вооруженные силы России отбили атаку украинских военных на Николаево-Криворожском направлении. Об этом в понедельник, 10 октября, рассказали в российском Министерстве обороны.

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Потери ВСУ при этом составили более 60 человек, 16 бронемашин и девять танков.

Также российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец под Красным Лиманом. Попытки военнослужащих Украины организовать переправы и продвинуться на Краснолиманском направлении потерпели неудачу.

На Купянском направлении противник также предпринимал попытки наступления на населенные пункты в Харьковской области — все они были отбиты. Потери ВСУ составили более 40 человек, пять танков, четыре боевые бронемашины и еще 15 единиц другой техники.

Кроме того, в Минобороны России рассказали, что в Херсонской области были сбиты шесть ракет HIMARS, три ракеты HARM и баллистическая ракета "Точка-У". Наряду с этим в районе Белой Криницы в Херсонской области был сбит украинский МиГ-29.

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