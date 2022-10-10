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"Первый эпизод сыгран": Медведев пообещал дальнейшие ответы на действия Украины

14:36
  • понедельник
  • 10 октября 2022

После теракта на Крымском мосту Россия нанесла по Украине массированный удар

Первый эпизод сыгран, будут и другие. Так в понедельник, 10 октября, заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал нанесение массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины в ответ на теракт украинских спецслужб на Крымском мосту.
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Как написал Медведев в своем Telegram-канале, высказывая свою личную позицию, "украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России".

По этой причине, полагает замглавы Совбеза, помимо защиты россиян и охраны границ России "целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины".

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что Россия может ответить на совершенный на Крымском мосту террористический акт только одним способом — это прямое уничтожение террористов "так, как это и принято в мире". По словам Медведева, именно этого ждут граждане России.

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