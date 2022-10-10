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Зеленский призвал украинцев выключить свет и электроприборы

15:11
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Крупные города Украины обесточены

Украинцев призвали выключить свет и не пользоваться электроприборами – даже с наступлением темноты. С обращением выступил офис украинского лидера Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

Путин подтвердил нанесение массированного удара по Украине
Над Киевом - черный дым: результаты точечных ударов ВС России

Ранее Зеленский подтвердил, что ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры. Украинский лидер опубликовал видео с кадрами горящих зданий в Киеве, а на словах призвал жителей не покидать укрытия.

Российские войска нанесли удары высокоточным оружием дальнего радиуса действия по объектам инфраструктуры на Украине. В результате прервано движение на некоторых участках железной дороги на западе страны. Крупные города – в частности, Киев, Харьков и Львов – полностью обесточены. Президент России Владимир Путин, открывая экстренное заседание Совбеза, заявил, что киевский режим использует методы террористов – в частности, российский лидер упомянул взрыв на Крымском мосту и попытки терактов на Курской АЭС. Путин предупредил, что ответ на подобные действия будет жестким.

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