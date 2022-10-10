Умер участник золотого состава "Ласкового мая"

Это клавишник Михаил Афанасьев

Ушел из жизни клавишник первого состава группы "Ласковый май" Михаил Афанасьев. Эту информацию подтвердил продюсер проекта Андрей Разин.

"Приношу самые искренние соболезнования от моей семьи, от всей группы "Ласковый май", – приводит его слова РИА Новости.

Разин охарактеризовал Афанасьева как надежного человека, которым всегда дорожили. "Это уникальный человек Миша Афанасьев, которого любили безумно все в группе "Ласковый май", - сказал продюсер.

Напомним, бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причина смерти — обширный инфаркт. Урну с прахом певца захоронили на Троекуровском кладбище в столице.

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