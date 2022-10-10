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Умер участник золотого состава "Ласкового мая"

15:12
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Это клавишник Михаил Афанасьев

Ушел из жизни клавишник первого состава группы "Ласковый май" Михаил Афанасьев. Эту информацию подтвердил продюсер проекта Андрей Разин.
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"Приношу самые искренние соболезнования от моей семьи, от всей группы "Ласковый май", – приводит его слова РИА Новости.

Разин охарактеризовал Афанасьева как надежного человека, которым всегда дорожили. "Это уникальный человек Миша Афанасьев, которого любили безумно все в группе "Ласковый май", - сказал продюсер.

Напомним, бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причина смерти — обширный инфаркт. Урну с прахом певца захоронили на Троекуровском кладбище в столице.

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