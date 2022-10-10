"Желтый" режим погодной опасности ввели в Москве

В ночь на вторник ожидается туман

Повышенный, "желтый", уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Московской области с вечера понедельника, 10 октября, до утра вторника, 11 октября. Это следует из прогностической карты предупреждений Гидрометцентра России.

Погода оценивается как потенциально опасная из-за тумана. Предупреждение в связи с этим действует с 21:00 10 октября по 09:00 11 октября.

При этом в ночь на вторник ожидается переменная облачность без осадков и ветер переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Термометры будут показывать от нуля до двух градусов тепла, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что золотая осень в Москве продолжается, однако в "холодном исполнении" — дневные температуры снизятся, а по ночам в столичном регионе местами вероятны заморозки до минус двух градусов.

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