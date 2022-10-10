ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Желтый" режим погодной опасности ввели в Москве

15:21
  • понедельник
  • 10 октября 2022

В ночь на вторник ожидается туман

Повышенный, "желтый", уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Московской области с вечера понедельника, 10 октября, до утра вторника, 11 октября. Это следует из прогностической карты предупреждений Гидрометцентра России.
Синоптики объявили о наступлении золотой осени в Москве

Погода оценивается как потенциально опасная из-за тумана. Предупреждение в связи с этим действует с 21:00 10 октября по 09:00 11 октября.

При этом в ночь на вторник ожидается переменная облачность без осадков и ветер переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Термометры будут показывать от нуля до двух градусов тепла, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что золотая осень в Москве продолжается, однако в "холодном исполнении" — дневные температуры снизятся, а по ночам в столичном регионе местами вероятны заморозки до минус двух градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Туман в Москве
Туман в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.