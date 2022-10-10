В Киеве снова объявили воздушную тревогу

Это происходит второй раз 10 октября

В столице Украины Киеве в понедельник, 10 октября, вновь звучат сигналы воздушной тревоги.

В сообщении Киевской городской государственной администрации всем жителям и гостям города предписывается срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что угроза воздушной тревоги сохраняется, и рекомендовал населению города соблюдать меры безопасности, запастись водой и продуктами питания.

Градоначальник порекомендовал жителям города во время тревоги оставаться в укрытии, взять с собой теплую одежду, воду, запас еды, зарядные устройства для телефонов. Он также посоветовал не въезжать в Киев без острой необходимости, сообщает ТАСС.

Ранее 10 октября поступили сообщения о взрывах в Киеве и ряде других украинских городов. Позднее президент России Владимир Путин рассказал, что в ответ на теракт украинских спецслужб на Крымском мосту российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры на территории Украины.

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