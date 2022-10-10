ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Киеве снова объявили воздушную тревогу

15:38
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Это происходит второй раз 10 октября

В столице Украины Киеве в понедельник, 10 октября, вновь звучат сигналы воздушной тревоги.

Над Киевом - черный дым: результаты точечных ударов ВС России
Несколько взрывов произошло в центре Киева

В сообщении Киевской городской государственной администрации всем жителям и гостям города предписывается срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что угроза воздушной тревоги сохраняется, и рекомендовал населению города соблюдать меры безопасности, запастись водой и продуктами питания.

Градоначальник порекомендовал жителям города во время тревоги оставаться в укрытии, взять с собой теплую одежду, воду, запас еды, зарядные устройства для телефонов. Он также посоветовал не въезжать в Киев без острой необходимости, сообщает ТАСС.

Ранее 10 октября поступили сообщения о взрывах в Киеве и ряде других украинских городов. Позднее президент России Владимир Путин рассказал, что в ответ на теракт украинских спецслужб на Крымском мосту российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры на территории Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Обстрел на Украине
Обстрел на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.