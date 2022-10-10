На Украине готовятся к веерным отключениям электричества

Серьезно повреждены 11 объектов электроэнергетики

Мощные взрывы прогремели в понедельник утром в Киеве, а также еще в десятке крупнейших областных центров Украины. Мишенями для наших высокоточных крылатых ракет стали объекты критически важной инфраструктуры, в том числе военной. Как сообщили в Минобороны России, все цели ударов достигнуты. Во многих городах - перебои со связью, электро- и водоснабжением.

На этом коротком видео одна из крылатых ракет "Калибр", разрезая воздух, летит по направлению к цели. А это уже момент прилета высокоточного боеприпаса. Конкретно эти кадры из Днепропетровска. Также под ударом объекты во Львове и Тернополе. Ровно и Ивано-Франковске. Кривом Роге. Харькове. Одессе. Николаеве. Ну и, разумеется, в Киеве.

Несколько ракет разорвались на улице Владимирской, где находится офис Зеленского. А также у Верховной Рады Украины. Сообщается также о прямом попадании в главное здание управления Службы безопасности Украины. И в штаб-квартиру запрещенной в России террористической организации "Азов".

Под ударом и мост, который в народе называют мостом Кличко. Но позже выяснилось – били, скорее, не по нему, а точно под его арки. Именно в этом месте находился офис Консультативной миссии Евросоюза. Но это, скорее, ширма. По некоторым данным, в здании располагался один из пунктов управления и координации военной поддержки Украины со стороны Запада.

Судя по количеству людей, которые в этот момент были на улицах украинских городов, их жителей об опасности никто не предупреждал. Хотя сами власти, безусловно, были в курсе, заведомо укрывшись в бункерах. Именно оттуда, например, и вещал внештатный советник офиса украинского президента Алексей Арестович, пытаясь успокоить людей.

Впрочем, он ещё в марте говорил о том, что ракеты у России закончились. Вот и сегодня, пока он рассуждал на эту тему, по украинской столице продолжали точечно бить, уничтожая в том числе и критически важную инфраструктуру. В том числе крупные украинские ТЭЦ.

Как сообщают украинские СМИ, серьезно повреждены как минимум 11 объектов электроэнергетики. В их числе крупнейшая ТЭЦ в Киеве. Полностью или частично оказались обесточены: Харьков, Хмельницкая область, Тернополь, Полтава, Ивано-Франковск, Днепропетровск, Львов, Житомир, Черкассы. Кроме того, во многих областях перебои с подачей воды и отоплением. И на большей территории Украины обвалились мобильная связь и интернет. Трафик использования глобальной сети в стране рухнул на 75 процентов.

Детали Минобороны не раскрывает. Молчат об ущербе, по понятным причинам, и украинские власти. Однако можно предположить, что он действительно серьезный. Потому как даже в Киеве готовятся к веерным отключениям электричества. Не говоря уже про другие украинские города.

"У нас повреждена критическая инфраструктура. Поэтому возможны перебои с электроэнергией. Возможны перебои со связью и водой, запасы которой необходимо сделать", - заявил Алексей Кулеба, председатель Киевской областной государственной администрации.

После подобных призывов полки многих украинских супермаркетов быстро опустели. А на автозаправочных станциях выстроились громадные очереди. Не добавили оптимизма и представители иностранных посольств, призывавшие своих граждан немедленно покинуть Украину. В числе первых это сделали США, опубликовав свое заявление в соцсетях.

Украинские власти заявляют - почти вся страна оказалась под ударом российских ракет и беспилотников. Сколько всего их было выпущено, точно не известно. Примерные цифры колеблются от 86 до 115. При этом в Киеве, да и в других областях, ждут повторных ударов.

Вполне здраво, учитывая, что возможностей у России нанести подобного рода массированные удары предостаточно. И сегодняшняя атака это наглядно подтвердила.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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