Собянин поручил ускорить открытие Дома сестринского ухода "Даниловский"

Мэр рассказал о планах дальнейшего развития системы паллиативной помощи в Москве

В Доме сестринского ухода "Даниловский" завершили основные работы по реконструкции новых корпусов центра паллиативной помощи. Он будет обслуживать пациентов из шести районов столицы. Одно из зданий, площадью более семи тысяч квадратных метров, оборудовали для больных, которые нуждаются в длительном профессиональном уходе в стационарных условиях. Комфортные одно- и двухместные палаты с удобными кроватями и отдельным санузлом. В центре будет работать и выездное отделение паллиативной помощи. Первых пациентов здесь начнут принимать уже в феврале.

Медсестры заступают на смену. На рабочем месте - неформальный уют и атмосфера. Душевная, умиротворяющая. Может, от того, что работа не самая обычная. Требующая особого терпения и милосердия. Ведь пациенты Дома сестринского ухода - те, кто может никогда не встать с кровати и нуждается в непрерывном медицинском наблюдении. И те, для кого эта золотая осень больше не повторится.

"Паллиативная помощь создана для того, чтобы уход из жизни был максимально безболезненным, насколько это можно сказать, комфортным, для самого человека, так и для его окружения", - рассказал главный врач Центра паллиативной помощи ДМЗ Москвы Ариф Ибрагимов.

Сюда можно приходить круглосуточно - с детьми и домашними питомцами. Можно оставаться у постели больного столько, сколько потребуется. Ведь паллиативный диагноз ставится, когда пациента нельзя вылечить, но можно продлить жизнь заботой, профессиональным уходом и вниманием.

"Здесь у нас пациенты с ишемической болезнью сердца, неврологическими проблемами. После травм спинальных, которые оказались в кресле и никогда из него уже не встанут, это лежачие пациенты, с ограниченными возможностями - в этом мы уникальны", - отметила Елена Кузнецова, заведующий филиалом "Дом сестринского ухода в Люблино" Центра паллиативной помощи ДМЗ Москвы.

В Домах сестринского ухода вся нагрузка на средний и младший медицинский персонал. Помогает мебель-трансформер, кровать с подъёмным механизмом, позволяющим менять положение тела. Кнопка вызова медсестер и всевозможные приспособления для перемещения пациента. В столице продолжается работа по созданию сети современной паллиативной помощи.

"На сегодняшний день 11 корпусов уже работают в таком высоком стандарте, с хорошим оснащением, оборудованием, мебелью. По сути дела, нам осталось завершить всего один корпус, для того чтобы вся система была современной. Центр паллиативной помощи "Даниловский", который будет обслуживать шесть районов Москвы выездными бригадами, ну и здесь в стационарном режиме созданы все современные условия. С февраля месяца начнётся приём пациентов. Сейчас идёт окончание работ - пусконаладка, дооборудование, дооснащение Центра", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Шестиэтажное здание площадью больше семи тысяч квадратных метров с комфортными одно- и двухместными палатами предназначено для пациентов, нуждающихся в длительном профессиональном уходе. В прошлом - филиал одной из больниц, ныне - удобный и функциональный медицинский центр.

Всего 84 койко-места. В планах - служба психологической помощи пациентам и их родственникам. По соседству - корпус для выездной службы, оказывающей патронаж на дому.

"Единовременно под опекой того медицинского персонала, который в этих стенах, будет находиться несколько тысяч тяжелобольных людей, жителей Москвы, которые нуждаются в постоянном, кропотливом, длительном, круглосуточном уходе", - отметила Анна Федермессер.

По окончании ремонта в Центре начнут приём пациентов. Тогда в общей сложности в Москве будет развёрнуто порядка 300 коек сестринского ухода для людей, нуждающихся в особой заботе медицинского персонала.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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