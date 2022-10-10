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Лукашенко сообщил о подготовке Польшей и Литвой терактов в Белоруссии

15:48
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Запад пытается удушить Белоруссию диверсиями и провокациями

Боевики из числа белорусских радикалов проходят подготовку в Польше, Литве и на Украине. Их цель – подготовка терактов в Белоруссии, заявил Александр Лукашенко. Белорусский президент подчеркнул, что в нынешней ситуации этот факт представляет особую угрозу.

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"На этом фоне подготовка в Польше, Литве и Украине боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа в стране приобретает уровень непосредственной угрозы", - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что еще в 2020 году Запад попытался совершить блицкриг в отношении Беларуси, начав с цветной революции и мятежа. Это у него не удалось – как и задушить страну экономически. Противники, по словам Лукашенко, прибегли к последнему методу – силовому решению вопроса через диверсии и провокации, передает БелТА.

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