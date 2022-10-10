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Россия ускорит диверсификацию поставок угля в страны Азии

15:58
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Это особенно важно при западных санкциях

В сложившихся условиях внешнего санкционного давления процесс диверсификации поставок российского угля в страны Азии будет ускорен. Об этом в понедельник, 10 октября, рассказал вице-премьер России Александр Новак.
Bloomberg: ЕС готовится разрешить перевозки угля из России

Политик отметил со ссылкой на прогноз экспертов Wood Mackenzie, что потребление твердого топлива в мире будет стабильным – на уровне 8,5 млрд т до 2025 года. Драйвером мирового потребления выступит Азиатско-Тихоокеанский регион, где в период 2021–2024 годов оно увеличится на 5,2%: с 6,1 млрд т до 6,4 млрд т.

По словам Новака, это подтверждает, что мировое сообщество, несмотря на политические лозунги, продолжает рассматривать уголь как надежный и доступный источник энергии, поспешный отказ от которого может привести и уже приводит к непредсказуемым последствиям для мировой экономики.

Часть объемов российского угля с рынка Европы может быть отправлена по железной дороге в адрес восточных портов и погранпереходов. К 2030 году объём экспорта угля по Восточному полигону может возрасти до 216 млн т, цитирует Новака пресс-служба кабмина.

После того, как западные страны начали расширять антироссийские санкции, в частности, в энергетике, Москва начала переориентацию товарных потоков в торговле энергоресурсами. Несмотря на санкции и отказ ряда государства от российской нефти, Россия смогла увеличить ее экспорт, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион, нашла новых покупателей и рассматривает участие в новых проектах, заявил вице-премьер Александр Новак.

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