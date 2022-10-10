Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ под Херсоном и Запорожьем

Изъяты гранатометы и ПЗРК

Пособники ВСУ, СБУ и националистических организаций задержаны в Херсонской и Запорожской областях. По данным Росгвардии, за неделю арестованы 90 человек.

"В ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей военнослужащие и сотрудники Росгвардии задержали 90 подозреваемых в пособничестве националистическим организациям, СБУ и ВСУ, 7 нарушителей общественного порядка и подозреваемых в совершении преступлений", - сообщили в ведомстве.

Во время обысков росгвардейцы обнаружили два тайника с вооружением и боеприпасами. Иззъяты переносной зенитный ракетный комплекс "Игла", 15 ручных противотанковых гранатометов, снаряды к РСЗО "Ураган", 80 единиц огнестрельного оружия, более 6,5 тысячи патронов, ручные гранаты, свыше 15 килограммов взрывчатки, сотни мин и артиллерийских снарядов.

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