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Мобилизованные граждане и добровольцы продолжают приходить во временные пункты мобилизации в Москве

16:32
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Во временных пунктах мобилизованные граждане могут проверить документы

На временные пункты мобилизации в столице продолжают приходить мобилизованные граждане и добровольцы. Так, один из мобилизованных рассказал, что документы направил через сайт "Госуслуги" и получил повестку.

"Я не служил, когда была срочная служба, и я хочу восполнить этот пробел в моей жизни, потому что считаю, что армия дает мужчине тот стержень, который пригодится в дальнейшем в жизни", - приводит его слова АГН "Москва".

Другой мобилизованный москвич сообщил, что повестка пришла, когда он был на работе. "Обратился в военкомат, в военкомате мне дали время на подготовку, также здесь собрали комплект и дальше будут направлять на распределительный пункт", - рассказал он.

Отметим, что во временных пунктах мобилизации жители города могут пройти медкомиссию и получить все необходимые вещи.

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