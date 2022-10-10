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Мэр Кривого Рога ограничил потребление электричества

16:43
  • понедельник
  • 10 октября 2022

В противном случае будет принудительно отключен весь город

Потребление электричества в Кривом Роге необходимо снизить, заявил мэр города Александр Вилкул. Он сообщил, что уличное освещение будет отключено. По словам Вилкула, жителям не стоит включать энергоемкие бытовые приборы, а любые рекламные вывески надо выключить. В противном случае будет принудительно отключен весь город, заявил мэр.

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"Сегодня с 17.00 до 22.00 критически важно снизить потребление электроэнергии. Промышленным предприятиям полностью отключить все энергоемкое оборудование. Уличное освещение в городе будет частично отключено", - приводит сообщение РИА Новости.

Как сообщил на оперативном совещании с членами Совбеза президент России Владимир Путин, утром 10 октября нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Российский лидер назвал ЧП на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры, который нельзя оставить без ответа. Этим шагом, по словам Путина, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Ранее стало известно, что взрывы прогремели, в частности, в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Полтаве  других крупных городах Украины.

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