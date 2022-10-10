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"ЕР" совместно с ОПОП Москвы организовала передачу сезонной обуви для детей ДНР

16:50
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Волонтеры сопроводят груз до места назначения

Столичные единороссы и общественные пункты охраны порядка в Москве организовали передачу сезонной обуви детям в ДНР. 20 тонн гуманитарной помощи направили вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, сенатор Инна Святенко, а также председатель ГКУ "Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка" Татьяна Косаревич.

Волонтеры сопроводят груз до точки назначения и помогут с его распределением "Более 200 пар осенне-зимней детской обуви, а также продукты питания, медикаменты и средства гигиены уже в течение нескольких дней будут доставлены в Донецкую Народную Республику", - сообщила пресс-служба московского отделения партии "ЕР".

С начала специальной военной операции московские единороссы и волонтеры, активно включились в работу по сбору помощи. "Как говорится, мало собрать помощь, важно ее доставить и передать тем, кто нуждается в помощи. И здесь подключается большая команда волонтеров", - отметила Инна Святенко.

Со своей стороны Галина Карелова рассказала, что с особой заботой и теплотой к передаче гумпомощи подходят "серебряные" волонтеры. "Вяжут теплую одежду, как для детей, так и взрослых", - сказала она.

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