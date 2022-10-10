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Мишустин призвал восстановить Крымский мост в самые сжатые сроки

18:10
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Данный вопрос обсуждался в ходе совещания с вице-премьерами

Глава кабмина Михаил Мишустин поручил восстановить полноценную работоспособность Крымского моста в самые сжатые сроки. Об этом он заявил в понедельник на совещании с вице-премьерами.
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Премьер напомнил, что после теракта было временно остановлено транспортное сообщение между полуостровом и Краснодарским краем. Прибывшие на место специалисты провели первичную оценку технического состояния железнодорожного участка моста и непострадавшей части автомобильного полотна. Выполнили первоочередные восстановительные работы. Уже в течение первого дня возобновилось движение поездов. По временной схеме – в реверсивном режиме налажено автомобильное сообщение. Одновременно была запущена и паромная переправа через Керченский пролив. Она возьмёт на себя часть пассажирских и грузовых перевозок.

"По поручению Президента для скорейшей ликвидации последствий была создана правительственная комиссия. Её возглавил Марат Шакирзянович Хуснуллин. Вы выезжали на место, владеете полностью ситуацией. Расскажите, как организована работа, что делается для восстановления моста и какова ситуация на текущий момент", - отметил Мишустин.

"Коротко расскажу о транспортной ситуации сегодня. Менее чем за сутки починили барьеры и восстановили освещение на мосту, нанесли временную разметку. Это позволило, как вы и сказали, в тот же день запустить реверсивное движение легковых автомобилей, а уже на следующий день после теракта – движение в обе стороны, по одной полосе в каждую сторону. Ведём обследование железнодорожного полотна, предварительно видим необходимость замены двух пролётов, но уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют. Если говорить о повреждениях, то работы по анализу их тяжести ещё продолжаются. Со вчерашнего утра ведут работу водолазы, которые проверяют опоры моста. В результате диагностики выявлена необходимость устранения повреждений деформационного шва на одной из опор. Предварительный срок устранения повреждений опоры – конец этой недели", - сообщил Марат Хуснуллин.

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