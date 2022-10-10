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Семь человек пострадали в массовом ДТП под Воронежем

17:12
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Один человек погиб

ДТП с участием грузовика и шести легковых автомобилей произошло в Воронежской области. В результате аварии погиб один человек, семеро получили травмы, сообщает региональное ГУМВД.

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"В дорожно-транспортном происшествии на 621 км автодороги"Р-22 -Москва-Астрахань" в Борисоглебском районе один человек погиб и еще семь человек пострадали", - приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что ДТП произошло около 14.30 мск. Обстоятельства и причины аварии выясняются, на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД.

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