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В "Газпроме" рассказали об обнаружении на "Северном потоке – 1" боеприпаса НАТО

18:19
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Это произошло семь лет назад

Оператор "Северного потока - 2" снизил давление в нитке "В" до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности, сообщила пресс-служба Nord Stream 2 AG. Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлеченными госорганами.

А в "Газпроме" сегодня напомнили об обнаружении 7 лет тому назад на "Северном потоке – 1" натовского боеприпаса.

"6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода "Северный Поток-1" был обнаружен "НАТОвский" уничтожитель мин "Морская Лиса", который лежал в пространстве между нитками, четко под одной из них. Это была точка 651 км, глубина 40 метров. Тогда взрывное устройство извлекли шведские вооруженные силы. Транспортировка газа, остановленная из-за ЧП, была восстановлена. НАТО заявило, что подводный уничтожитель мин "потерялся" на учениях", - рассказал Куприянов.

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