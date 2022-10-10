Киев объявил в розыск Дмитрия Медведева

Зампреда Совета безопасности России разыскивает СБУ

Заместитель председателя Совета безопасности России объявлен в розыск. Дмитрия Медведева разыскивает Служба безопасности Украины, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных украинского МВД.

Медведев ранее высказал в Telegram свою личную точку зрения на последние события – в частности, нанесенные 10 октября удары по украинской инфраструктуре. Зампред Совбеза отметил, что украинское государство в его нынешнем виде, с нацистским политическим режимом, будет представлять постоянную угрозу России.

По мнению Медведева, цель спецоперации – не только защита россиян и охрана границ России. Итогом должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины, убежден зампред Совбеза.

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