СБУ объявила в розыск Марию Захарову и всех депутатов Госдумы

Всего службе предстоит разыскать около 700 россиян

Около 700 граждан России оказались в списке личностей, разыскиваемых Службой безопасности Украины. В их числе и официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных украинского МВД.

Всего в списке разыскиваемых россиян – около 700 имен. В их числе все депутаты Госдумы и сенаторы. Внесения в перечень избежали генпрокурор Игорь Краснов и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ранее СБУ объявило в розыск зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Политик разыскивается в связи с обвинениями в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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