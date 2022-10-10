Новая волна: в центральной части Украины прогремели взрывы

Под ударами – Кривой Рог, Кременчуг и Черкассы

Новая волна взрывов прокатилась по центральной части Украины. Под ударами – Черкасская область, Кривой Рог и Кременчуг.

"Кривой Рог, взрыв", — написал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в Telegram. Данные подтвердил мэр города Александр Вилкул. Гончаренко сообщил также о взрывах в Кременчуге.

Взрывы прогремели и в Черкасской области, которая расположена в центральной части Украины, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. После утренних ударов 10 октября по областному центру в администрации предупредили о возможных перебоях с энергоснабжением, была объявлена воздушная тревога. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя уничтожение объектов инфраструктуры на Украине, назвал удары "первым эпизодом".

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