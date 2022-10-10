Двое жителей курского поселка ранены в результате обстрела ВСУ

Прилетело не менее 6 снарядов

Поселок Теткино Курской области вновь обстрелян с украинской стороны. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, населенный пункт попал под сильный артиллерийский огонь.

"Со стороны Украины обстреляли район спиртзавода, зафиксировано 6 прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме", - написал губернатор в Telegram.

По предварительным данным, пострадали двое мирных жителей. Мужчину ранило осколками, женщина госпитализирована с ожогами. На месте работают спецслужбы.

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