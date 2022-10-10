Как восстанавливают Крымский мост

Работы ведутся и днем и ночью

Повреждения одной из опор Крымского моста будут устранены до конца текущей недели. Через три дня специалисты предоставят полный отчет по оценке состояния переправы, пострадавшей вследствие теракта, организованного в минувшую субботу украинскими спецслужбами. Сейчас уже восстановлено железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, возобновлено движение легковых автомобилей. Налажена также работа морских паромов.

Крымский мост в движении. Работы ведутся в две смены и днем и ночью, это стало возможно благодаря восстановлению освещения. Сейчас там, где нет пролетов, специалисты осматривают состояние сооружения.

На место обрушения пролетов уже приехала колонна спецтехники. Металлоконструкции ожидаются к концу недели. Работают порядка 150 специалистов разного профиля. Со вчерашнего дня привлекаются водолазы, они проверяют опоры моста. На одной из них выявлено повреждение деформационного шва, которое планируют устранить до конца недели. Анализ состояния объекта продолжается.

"Уже в течение первого дня возобновилось движение поездов, а также по временной схеме – в реверсивном режиме – автомобильного транспорта. Одновременно была запущена и паромная переправа через Керченский пролив. Она возьмёт на себя часть пассажирских и грузовых перевозок", - отметил председатель правительства Михаил Мишустин.

"Ведём обследование железнодорожного полотна, предварительно видим необходимость замены двух пролётов, но уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют. Если говорить о повреждениях, то работы по анализу их тяжести ещё продолжаются. Со вчерашнего утра ведут работу водолазы, которые проверяют опоры моста. Предварительный срок устранения повреждений опоры – конец этой недели", - сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Специалисты составляют график по демонтажу поврежденных конструкций. Он будет готов в течение трех дней. К этому времени прибудут дополнительные трудовые ресурсы, доставят плавучий кран и другую необходимую технику. В том числе будет использован мобильный комплекс сканирования автомобилей, чтобы сократить время досмотра транспорта.

На неповрежденной ветке моста уже восстановлены отбойники, нанесена временная оранжевая разметка, установлены знаки: движение по полосам. Речь пока идет только о легковых автомобилях. Грузовики и пассажирские автобусы пока не допускаются. Со стороны Крыма очереди на автоподъезде уже нет.

На Таманском берегу небольшое скопление машин. В основном, жители полуострова, которые возвращаются на работу. На время ремонта моста власти Крыма и Краснодарского края совместно с МЧС и МВД договорились организовать временные стоянки, пункты питания, перехватывающие парковки со всеми удобствами. На Тамани для водителей, ожидающих процедуру досмотра, уже развернут небольшой пункт помощи.

Власти Крыма заявили, что меры безопасности на всех объектах транспортной инфраструктуры усилены. Автомобили, выезжающие на материк, тщательно проверяют. Теперь, чтобы попасть на Крымский мост, нужно пройти досмотр, пронести все сумки, весь багаж. В общем, процедура почти как в аэропорту. Только документы не смотрят.

Восстановлено пригородное сообщение между Анапой и Керчью, а также движение грузовых и пассажирских составов. В оперштабе сообщили, что необходима будет замена двух пролетов железнодорожной части моста, но на доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не повлияют.

В Росморречфлоте пообещали запустить дополнительные автомобильно-пассажирские паромы в Керченском проливе. Третий придет сегодня, четвертый в конце неделе. Переправа работает круглосуточно. Курсируют и пассажирские суда средней вместимости.

В Ассоциации туроператоров зафиксировали лишь небольшой всплеск отмены поездок в Крым. Людям, которые должны были выехать из отелей и пансионатов в субботу, бесплатно продлили проживание. Сейчас туристы, которые планировали отдых на октябрь и ноябрь, могут беспрепятственно попасть на полуостров.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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