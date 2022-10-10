В Орске арестовали подозреваемых в нападении на инкассаторов

Преступление запечатлели уличные камеры видеонаблюдения

Суд в Орске арестовал на два месяца трех фигурантов дела о вооруженном налете на инкассаторов. Дерзкое нападение было совершено в пятницу, преступники смертельно ранили одного из сотрудников охраны и забрали крупную сумму наличными. В ограблении участвовали пятеро. Один из них покончил с собой, ещё один в розыске. Есть версия, что у них была сообщница.

Взяты под стражу на два месяца - мера пресечения одинакова для всех фигурантов дела о нападении на инкассаторов. Подозреваемые останутся в СИЗО как минимум до 7 декабря.

Этот 48-летний житель Кемеровской области, по версии следствия, участвовал в разбойном нападении. Кроме того, подозревается в убийстве. Задержан накануне. В Орске машину "Почты России" бандиты атаковали 7 октября. Люди в масках напали на улице Станиславского, прямо у отделения. Один из налетчиков открыл огонь на поражение.

Раненного инкассатора экстренно доставили в больницу. Но врачи оказались бессильны. Спасти пациента не удалось. Сумма похищенного пока не раскрывается. По оценкам экспертов, могли украсть от 20 до 30 миллионов рублей.

Побег с награбленным запечатлели уличные камеры видеонаблюдения. Трое мужчин в черном, с сумками в руках пытаются скрыться от полиции. Эти сумки силовики потом найдут пустыми в ближайших кустах. Неподалеку - еще и два пистолета Макарова.

Грабителей обнаружили уже на следующий день. И тут выяснится, что у нападавших есть сообщник – вернее, сообщница. Дама сердца одного из налетчиков, а по совместительству сотрудница почтового отделения связи, того самого, что на Станиславского. И она вполне могла поделиться секретной информацией: где и когда остановится инкассаторский экипаж.

По версии следствия, женщина после ограбления обещала бандитам укрыть их в безопасном месте - в собственной квартире. Правда, хитроумный план провалился - возлюбленный роковой брюнетки свел счеты с жизнью во время задержания. Его подельник после перестрелки сдался полицейским.

Всего в дерзком ограблении участвовали пять человек. Троих сегодня доставили в суд. Еще один находится в бегах.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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