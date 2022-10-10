Власти Польши начали проверку состояния бомбоубежищ

В стране их насчитывается более 60 тысяч

Власти Польши проверяют состояние бомбоубежищ в стране. В МВД заверяют, что это рутинная инвентаризация. Проверяющие уже выяснили, что по всей стране насчитывается 62 тысячи убежищ.

"Сейчас Государственная пожарная охрана получила вытекающее из стандартных задач защиты населения и гражданской обороны задание выяснить, в каком они состоянии и подходят ли для использования в случае необходимости", - заявил журналистам замминистра внутренних дел Мачей Вонсик.

Вонсик заверил представителей СМИ, что проверка бомбоубежищ - рутинная деятельность, никакой угрозы налетов в Польше нет. Тем временем польский МИД призвал граждан страны воздержаться от поездок в Белоруссию, а тем, кто уже отправился туда – покинуть страну как можно быстрее. Варшава не исключает резкого ухудшения ситуации в области безопасности и закрытия границ, передает ТАСС.

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