Ветеран ВОВ дал напутствие мобилизованным москвичам

"Вам доверены рубежи", заявил ветеран
Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Каратаев дал напутствие мобилизованным жителям столицы. Он пожелал военнослужащим здоровья и возвращения с победой.
По словам Виктора Каратаева, ветераны "душой болеют и беспокоятся за ту обстановку, которая сложилась вокруг нашей Родины". "Вам доверены рубежи. Мы в вас верим", - приводит АГН "Москва" слова ветерана.
Ранее сообщалось, что в Москве открыты дополнительные пункты мобилизации. Они расположены на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.
21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"