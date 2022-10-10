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Ветеран ВОВ дал напутствие мобилизованным москвичам

19:26
  • понедельник
  • 10 октября 2022

"Вам доверены рубежи", заявил ветеран

Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Каратаев дал напутствие мобилизованным жителям столицы. Он пожелал военнослужащим здоровья и возвращения с победой.

По словам Виктора Каратаева, ветераны "душой болеют и беспокоятся за ту обстановку, которая сложилась вокруг нашей Родины". "Вам доверены рубежи. Мы в вас верим", - приводит АГН "Москва" слова ветерана.

Ранее сообщалось, что в Москве открыты дополнительные пункты мобилизации. Они расположены на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

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