Байден решил привлечь Путина к ответственности за удары по Украине

Президент США заявил, что уничтожены цели, "не имеющие военного значения"

Российские ракеты на Украине убили и ранили мирных жителей, считает Джо Байден. Президент США заявил, что удары 10 октября только укрепили решимость американцев и их собзников "наращивать издержки для России, привлекать ее и лично Путина к ответственности", а также оказывать необходимую поддержку украинским силам.

"США решительно осуждают сегодняшние ракетные удары России по всей Украине, включая Киев. Эти атаки убили и ранили мирных жителей, уничтожили цели, которые не имеют военного назначения. Они вновь демонстрируют вопиющую жестокость незаконной войны господина Путина против украинского народа", - приводит заявление Белого дома РИА Новости.

Массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры ВС России нанесли 10 октября. Решение было принято после взрыва на Крымском мосту, который в Кремле назвали терактом, организованным из Киева.

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