Лукашенко перевел в личное подчинение органы госбезопасности

Новый порядок должен вступить в силу до 1 января 2023 года

Органы государственной безопасности Белоруссии будут подчиняться исключительно президенту страны. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

Утвержденный президентом Белоруссии документ вносит изменения в положения обновленного закона "Об органах государственной безопасности Республики Беларусь" от 6 октября 2022 года. В частности, предусмотрена реорганизация государственного учреждения образования "Институт национальной безопасности" в Академию национальной безопасности.

Реализацией указов займутся Совет Министров и Комитет госбезопасности. Президент ожидает доклада о выполнении до 1 января 2023 года, передает БелТА.

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