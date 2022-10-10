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Лукашенко перевел в личное подчинение органы госбезопасности

20:24
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Новый порядок должен вступить в силу до 1 января 2023 года

Органы государственной безопасности Белоруссии будут подчиняться исключительно президенту страны. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

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Утвержденный президентом Белоруссии документ вносит изменения в положения обновленного закона "Об органах государственной безопасности Республики Беларусь" от 6 октября 2022 года. В частности, предусмотрена реорганизация государственного учреждения образования "Институт национальной безопасности" в Академию национальной безопасности.

Реализацией указов займутся Совет Министров и Комитет госбезопасности. Президент ожидает доклада о выполнении до 1 января 2023 года, передает БелТА.

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