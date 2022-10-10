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МИД назвал лицемерием призывы Вашингтона к миру на Украине

21:20
  • понедельник
  • 10 октября 2022

США поощряют террористические вылазки

Сигналы, поступающие от администрации президента США Джо Байдена, противоречат друг другу. Спекуляции на тему "российской ядерной угрозы" сменяются заверениями в заинтересованности США в скорейшем урегулировании конфликта на Украине мирным путем. При этом теракт на Крымском мосту официальные лица не комментируют – но заявляют, что началу мирных переговоров препятствует Россия, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

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"Специально для американской стороны повторяем еще раз: задачи, которые мы ставим на Украине, будут решены. Россия открыта для дипломатии, условия известны. Чем дольше в Вашингтоне будут поощрять воинственный настрой Киева… поощряя террористические вылазки украинских диверсантов, тем проблематичнее окажется поиск дипломатических путей урегулирования", - прокомментировала Захарова заявление официального представителя Совета национальной безопасности США Кирби.

Дипломат подчеркнула, что фоном этим заявлениям служат масштабные поставки вооружений пронацистскому украинскому режиму. И в Вашингтоне их не намерены прекращать, несмотря на "выходки своего распоясавшегося клиента в Киеве". За фальшивыми призывами к миру не стоит ничего, кроме лицемерия, желания воевать и далее, чтобы нанести России "стратегическое поражение".

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