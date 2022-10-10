Сербия и Венгрия решили строить трубопровод для нефти из России

Белград получит нефть в обход санкций ЕС

Президент Сербии договорился с премьером Венгрии о строительстве нефтепровода. Александр Вучич и Виктор Орбан нашли способ обойти санкции ЕС, из-за которых Белград не сможет, как раньше, получать нефть через Хорватию.

"Новый нефтепровод позволит снабжать Сербию более дешевой сырой нефтью марки Urals, присоединившись к нефтепроводу "Дружба". В настоящее время нефть в страну в основном поставляется по трубопроводу через Хорватию, но это вряд ли возможно в будущем из-за принятых санкций", - сообщил в соцсети спикер правительства Венгрии Золтан Ковач.

Как пояснял ранее Вучич, протяженность нефтепровода, который будет построен по договору с Венгрией, составит 128 километров. Власти Сербии в ближайшие шесть лет намерены вложить в энергетическую инфраструктуру 12 миллиардов евро, передает РИА Новости.

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