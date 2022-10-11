ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Не месть, а предупреждение": эксперт об ударах России по Украине

08:28
  • вторник
  • 11 октября 2022

У Киева должно пропасть желание атаковать российскую инфраструктуру

Массированные удары ВС России по Украине - это разовая акция или новая тактика СВО? Каков сегодня актуальный формат спецоперации? Как отреагирует Запад?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Очевидно, что это удар возмездия. Это не месть за Крымский мост, а скорее предупреждение. Чтобы не было подобных желаний разрушить российскую инфраструктуру в дальнейшем у украинского руководства. Подобные удары еще возможны, если Киев попытается каким-либо образом опять атаковать гражданскую инфраструктуру в России", - отметил эксперт.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.