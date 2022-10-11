"Не месть, а предупреждение": эксперт об ударах России по Украине

У Киева должно пропасть желание атаковать российскую инфраструктуру

Массированные удары ВС России по Украине - это разовая акция или новая тактика СВО? Каков сегодня актуальный формат спецоперации? Как отреагирует Запад?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Очевидно, что это удар возмездия. Это не месть за Крымский мост, а скорее предупреждение. Чтобы не было подобных желаний разрушить российскую инфраструктуру в дальнейшем у украинского руководства. Подобные удары еще возможны, если Киев попытается каким-либо образом опять атаковать гражданскую инфраструктуру в России", - отметил эксперт.

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