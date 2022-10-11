Основным полем боя для украинских политиков стали соцсети и ток-шоу

Когда наглость - второе счастье

Хорошо воевать за свободу Украины, сидя в Берлине на диване. Немецкие политики задают вопрос - почему сын бывшего посла Украины в Германии, откровенного бандеровца Андрея Мельника, который называл канцлера Шольца обиженной ливерной колбасой, отсиживается в Европе, вдали от зоны боевых действий?

Сначала член Левой партии Эзги Гюйылдар поинтересовалась, почему ваш сын спокойно получает образование в безопасной Германии вместо того, чтобы с оружием в руках идти на фронт? Затем подключился депутат от партии "Альтернатива для Германии" Свен Тричлер. В соцсети состоялся такой диалог.

Свен Тричлер: Почему Мельник хочет втянуть в войну полмира, пока его сын с комфортом живёт в Берлине, вместо того чтобы воевать?

Андрей Мельник: Это не твое чертово дело.

Свен Тритчлер: Немцы вынуждены платить уже не только за создавшиеся проблемы, но и за вашего сына - бездельника и бандеровца, как вы".

"Альтернативу для Германии" называют партией популистской, но вопрос-то ставят правильно. То, что Мельник - отпетый бандеровец, доказывать не надо. Он Степана Бандеру на телеэкране называл борцом за свободу и отрицал его участие в массовых убийствах поляков.

В ходе Волынской резни были убиты минимум 60 тысяч поляков. Но что Мельнику эти убитые? Сидя в европейских столицах, украинские дипломаты почувствовали себя хозяевами в чужом доме. Толерантные европейцы только рот разевают от их наглости. Посол Украины в Белграде с говорящей фамилией Толкач в телеэфире заявил, что ему очень тяжело понять позицию Сербии, которая не поддерживает антироссийские санкции. К тому же сербы обязаны оказать Киеву военную поддержку.

Но у сербов с памятью все в порядке. Зарвавшемуся Толкачу ответил сам президент Александр Вучич: "Если они думают, что сейчас подходящее время, чтобы сделать с Сербией то же, что они делали со многими европейскими странами, то есть по распоряжению третьей стороны оказывать надменное и наглое давление на нас, то могу им сказать, они выбрали не ту страну. Потому что мы не позволим этого и тем, кто намного сильнее нас. Мы не совершали ничего плохого против Украины".

В Белграде напомнили - когда самолеты НАТО бомбили Югославию, когда были убиты десятки сербских детей, Украина помалкивала и не требовала ни санкций, ни расследований. А чего украинским послам беспокоиться? Дети пристроены, сами они воюют в телеэфире. И в соцсетях.

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