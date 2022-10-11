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Небензя назвал Украину полигоном для испытания вооружений НАТО

08:12
  • вторник
  • 11 октября 2022

Цель Запада - максимально ослабить Россию

Москва считает проявлением двойных стандартов ситуацию с голосованием в Генеральной ассамблее ООН по резолюции Запада, не признающей референдумы республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях, передает "ТВ Центр".

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Наш постпред при всемирной организации Василий Небензя отметил, что Россия настаивала на возможности тайного голосования по американскому документу потому, что США и их партнеры уже заранее оказывают давление на другие государства. В итоге нашу позицию поддержали 13 стран, 39 воздержались, более ста проголосовали против.

Небензя отметил, что Западу не нужен дипломатический путь решения украинской проблемы. Вашингтон, Лондон и Брюссель пытаются остановить часы, сделать вид, что история начинается лишь с февраля 2022 года, заявил наш дипломат.

"НАТО, с которой мы на самом деле столкнулись на Украине, нужна исключительно эскалация конфликта как ступень к заветному планы, вынашивавшемуся и планирующемуся много лет. Победить или хотя бы максимально ослабить Россию. В этих целях Украина давно была выбрана этими странами, поставлена ими под контроль, а сегодня она является полигоном для испытания натовских вооружений и битвы против России чужими руками до последнего украинца. Свои геополитические проекты, направленные на сохранение доминирования западных государств, поддержание благополучия так называемого золотого миллиарда, они стремятся вовлечь как можно больше стран", - подчеркнул Небензя.

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