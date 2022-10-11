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При обстреле ВСУ Ясиноватой ранения получили двое детей

08:45
  • вторник
  • 11 октября 2022

Всего за сутки от атак боевиков по городам ДНР пострадали 19 мирных жителей

Вооруженные формирования Украины продолжают атаки на Донецк и Макеевку, сообщает "ТВ Центр". Утром по городам ударили из тяжелой артиллерии натовским калибром.

Российские военные отразили атаки ВСУ на трех направлениях
Двое жителей курского поселка ранены в результате обстрела ВСУ

Несколькими часами ранее ВСУ выпустили две ракеты из американских HIMARS по Стаханову в ЛНР. Информация о пострадавших сейчас уточняется. При обстреле Ясиноватой ранения получили двое детей.

Всего за сутки от атак боевиков по городам ДНР пострадали 19 мирных жителей, один погиб. Этой ночью и в Новой Каховке Херсонской области звучали сигналы воздушной тревоги, работала система российских ПВО.

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