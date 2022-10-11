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Бьет без промаха: видео работы самоходных гаубиц "Гиацинт-С"

08:48
  • вторник
  • 11 октября 2022

Артиллерийские расчеты в ходе ведения контрбатарейной борьбы наносят удары по огневым позициям ВСУ

"Гиацинт-С" показал себя в деле - боевую работу самоходных гаубиц в зоне спецоперации демонстрирует сегодня Минобороны.

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Наши артиллерийские расчеты в ходе ведения контрбатарейной борьбы наносят удары по огневым позициям ВСУ, а также удаленным от линии соприкосновения укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам противника. Для уничтожения бетонных укрытий используют 152-миллиметровые боеприпасы. Контроль поражения вражеских позиций ведут беспилотники.

"Гиацинт" бьет без промаха и по технике иностранного производства, недавно целью стали американские гаубицы натовского калибра.

"Снаряд у нас самый мощный считается, орудие повышенного могущества, и ответки были, и мы стреляли, ну самый запоминающийся момент - вот этим орудием была уничтожена батарея трех семерок, два орудия точно сожгли, остальные пострадали", - отметил командир.

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