Названы имена новых героев СВО

Рядовой Дмитрий Баранов отразил нападение националистов на российскую колонну, которая везла боеприпасы на передовую

Министерство обороны России представило новых героев спецоперации.

Капитан Алексей Юматов со своим подразделением пресек попытку украинских диверсантов атаковать наши позиции. Во время боя Алексей получил ранение, но продолжал руководить подчиненными. Радикалы, неся потери, отступили.

Рядовой Дмитрий Баранов отразил нападение националистов на российскую колонну, которая везла боеприпасы на передовую. Он уничтожил шестерых боевиков, а потом на своем автомобиле под обстрелом смог вытащить поврежденную машину и спасти сослуживцев.

Рядовой Замир Агабалаев в составе группы десантников обнаружил вражескую засаду. Во время боя Замир прицельным огнем уничтожил оборудованную пулеметную точку противника и трех радикалов, находящихся в укрытии.

Рядовому Александру Маликову вместе с экипажем пришлось под массированным обстрелом ВСУ разгружать боеприпасы, доставленные нашим артиллеристам. Кроме того, Александр сумел взять на буксир поврежденное неприятелем орудие и эвакуировать в пункт ремонта военной техники.

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