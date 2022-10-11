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Тропический шторм "Джулия" атакует Центральную Америку

08:32
  • вторник
  • 11 октября 2022

Наибольшее число погибших пока зафиксировано в Гватемале

Непогода продолжает атаковать страны Центральной Америки. По последним данным, жертвами тропического шторма "Джулия" стали 28 человек, передает "ТВ Центр".

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Наибольшее число погибших зафиксировано в Гватемале - 14 человек. В стране разрушены сотни домов, местных жителей эвакуируют в безопасные районы. В Сальвадоре жертвами циклона стали пятеро военных, прибывших на оказание помощи. Около тысячи человек вынуждены покинуть свои дома.

В Гондурасе проливные дожди вызвали многочисленные наводнения и оползни. Красный уровень опасности объявлен в 10 департаментах страны.

В Никарагуа, которая первой приняла удар стихии, без света остаются свыше миллиона человек. 13 тысяч семей разместили во временных пунктах проживания. Отменены школьные занятия, закрыты аэропорты. На ликвидацию последствий стихии брошены все силы.

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Последствия шторма "Джулия"
Последствия шторма "Джулия"
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