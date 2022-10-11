Global Times: США с удовольствием наблюдают за эскалацией конфликта

Вашингтон привык провоцировать, а затем перекладывать ответственность

США не заинтересованы в прекращении украинского конфликта, написала китайская газета Global Times.

"Это то, что делают США, поскольку они так привыкли быть хулиганами - провоцируют до предела, а затем возлагают на другую сторону ответственность, если напряженность перерастает в кризис", - сказано в материале.

Там также отмечается, что Вашингтон намерен извлечь из конфликта на Украине всестороннюю выгоду.

"США с удовольствием наблюдают за эскалацией конфликта, его развитие вовсе не зависит от того, действительно ли Украина полна решимости сражаться до последнего украинца, а от того, нужно ли Штатам, чтобы он продолжался", - указали аналитики.

Они добавили, что Вашингтон всегда стремится строить из себя невинного.

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