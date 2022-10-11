Посол России объявил о закреплении за США статуса участника конфликта на Украине

К этому привели поставки оружия Киеву

Заявления США о готовности предоставить Украине дополнительные вооружения, в том числе новейшие, подтверждают факт закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта. Такое заявление сделал в понедельник, 10 октября, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат напомнил, что решение России нанести удары высокоточным оружием по инфраструктурным объектам на Украине стало ответом на террористические акты в нашей стране, ответственность за которые полностью лежит на киевском режиме.

Поставляемое Соединёнными Штатами Киеву оружие применяется Украиной против гражданской инфраструктуры и жилых домов. Поэтому содействие Украине со стороны Запада — это оружие применяется Украиной против гражданской инфраструктуры, жилых домов, предупредил Антонов.

Российский посол призвал Вашингтон и его союзников не пересекать "красных линий", к которым они вплотную приблизились, а также перестать накачивать киевский режим смертоносными вооружениями — это лишь приведет к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта, сообщает ТАСС.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты не принимают никакого участия в конфликте на Украине. Чиновника попросили ответить на вопрос, согласны ли американские власти с тем, что фактически США являются участником конфликта, помогая Украине. По утверждению Кирби, это совсем не так.

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