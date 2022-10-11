Новая Зеландия расширила санкции против России

Под рестрикции попали бизнесмены и чиновники

Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 51 российского предпринимателя и 24 государственных служащих новых регионов России.

В частности, под действие персональных ограничений попали председатель совета директоров металлургической и горнодобывающей компании Evraz Александр Абрамов и члены его семьи.

Санкции также введены в отношении председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова, бывшего президента, члена совета директоров, председателя правления и совладельца ПАО "Лукойл" Вагита Алекперова, гендиректора, председателя правления "Газпром нефти" Александра Дюкова, генерального директора компании "Интеррос", председателя правления компании "Норильский никель" Владимира Потанина и других.

Персональные ограничения вводятся, в частности, против замглавы правительства Херсонской области Владимира Беспалова, руководителя правительства Запорожской области Антона Кольцова, вице-премьера правительства ДНР Евгения Солнцева.

Рестрикции начнут действовать в среду, 12 октября, сообщает ТАСС.

После начала Россией специальной военной операции на Украине Новая Зеландия ввела и неоднократно расширяла антироссийские санкции. В частности, в августе были введены рестрикции против страховой компании "СОГАЗ", компании "РЖД" и против оборонных предприятий, занимающихся разработкой, производством и испытаниями военной техники для ВС России.

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