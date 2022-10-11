Байден пообещал Зеленскому современные средства ПВО

США продолжат поставки оружия Украине

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским в понедельник, 10 октября, заявил, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.

Байден "осудил нанесенные Россией ракетные удары по Украине, в том числе по Киеву", заявив, что речь идет о "бессмысленных атаках".

При этом американский лидер "указал на текущее взаимодействие с союзниками и партнерами с тем, чтобы Россия продолжила нести издержки".

Наряду с поставками оружия Киеву это также предполагает оказание Украине содействия в области экономики, безопасности и в гуманитарной сфере, цитирует заявление Белого дома ТАСС.

МИД России ранее предупредил США о красной линии в отношениях двух стран. На Смоленской площади заявили, что поставки Киеву американских дальнобойных средств поражения станут красной линией для России. Ответные меры Москвы будут определяться после тщательного анализа складывающейся ситуации.

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