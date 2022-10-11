ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕК оценила торговые ограничения против России в 123 млрд евро

09:18
  • вторник
  • 11 октября 2022

В эту цифру входят санкции из восьмого пакета ЕС

После принятия восьмого пакета санкций в отношении России стоимость всех экспортно-импортных ограничений со стороны Евросоюза приблизилась к 123 млрд евро. Это следует из материалов Еврокомиссии, которые цитирует РБК.
Антироссийские санкции принесли новые страдания жителям США и Европы

В новый пакет рестрикций вошли дополнительные ограничения на импорт российских товаров в Евросоюз (в частности, пластмасс, косметики) и экспорт европейских товаров в Россию (в том числе электронных микросхем).

Новые рестрикции затронут также оказание российским клиентам архитектурных и инженерных услуг, а также услуг в области ИТ-консалтинга и юридических услуг.

В Евросоюзе отмечали, что новые санкции затронут поставки из России на сумму 7 млрд евро.

Новый, восьмой, пакет антироссийских санкций, согласованных в Европейском Союзе, начал действовать с пятницы, 7 октября. Новые рестрикции вступили в силу на следующий день после их публикации в Официальном журнале ЕС, которая состоялась 6 октября.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Влаги ЕС
Влаги ЕС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.