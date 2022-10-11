ЕК оценила торговые ограничения против России в 123 млрд евро

В эту цифру входят санкции из восьмого пакета ЕС

После принятия восьмого пакета санкций в отношении России стоимость всех экспортно-импортных ограничений со стороны Евросоюза приблизилась к 123 млрд евро. Это следует из материалов Еврокомиссии, которые цитирует РБК.

В новый пакет рестрикций вошли дополнительные ограничения на импорт российских товаров в Евросоюз (в частности, пластмасс, косметики) и экспорт европейских товаров в Россию (в том числе электронных микросхем).

Новые рестрикции затронут также оказание российским клиентам архитектурных и инженерных услуг, а также услуг в области ИТ-консалтинга и юридических услуг.

В Евросоюзе отмечали, что новые санкции затронут поставки из России на сумму 7 млрд евро.

Новый, восьмой, пакет антироссийских санкций, согласованных в Европейском Союзе, начал действовать с пятницы, 7 октября. Новые рестрикции вступили в силу на следующий день после их публикации в Официальном журнале ЕС, которая состоялась 6 октября.

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