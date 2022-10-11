Россия предупредила США о риске неуправляемой эскалации

Москва будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры

Рост вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины России приведет к тому, что российской стороне придется идти на контрмеры. Об этом во вторник, 11 октября, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Представитель МИД подчеркнул, что Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера.

В Москве с сожалением отмечают, что непрекращающаяся масштабная помощь Киеву все больше вовлекает Запад в конфликт на стороне киевского режима, в то время как от "руководителей разного уровня в США и в Европе раздаются призывы "нанести поражение" нашей стране "на поле боя", отметил Рябков.

При этом замминистра назвал очевидным, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Рябков выразил надежду на то, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации, сообщает РИА Новости.

Ранее МИД России уже предупредил США о красной линии в отношениях двух стран. На Смоленской площади заявили, что поставки Киеву американских дальнобойных средств поражения станут красной линией для России. Ответные меры Москвы будут определяться после тщательного анализа складывающейся ситуации.

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