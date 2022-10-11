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Россия предупредила США о риске неуправляемой эскалации

09:35
  • вторник
  • 11 октября 2022

Москва будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры

Рост вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины России приведет к тому, что российской стороне придется идти на контрмеры. Об этом во вторник, 11 октября, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
МИД России предупредил США о красной линии в отношениях

Представитель МИД подчеркнул, что Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера.

В Москве с сожалением отмечают, что непрекращающаяся масштабная помощь Киеву все больше вовлекает Запад в конфликт на стороне киевского режима, в то время как от "руководителей разного уровня в США и в Европе раздаются призывы "нанести поражение" нашей стране "на поле боя", отметил Рябков.

При этом замминистра назвал очевидным, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Рябков выразил надежду на то, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации, сообщает РИА Новости.

Ранее МИД России уже предупредил США о красной линии в отношениях двух стран. На Смоленской площади заявили, что поставки Киеву американских дальнобойных средств поражения станут красной линией для России. Ответные меры Москвы будут определяться после тщательного анализа складывающейся ситуации.

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