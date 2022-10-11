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Володин сравнил Зеленского с бен Ладеном

08:37
  • вторник
  • 11 октября 2022

С террористами не договариваются

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим стал террористическим, о чем свидетельствуют регулярные обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций, убийства общественных деятелей на территории Украины и России, а также диверсия на Крымском мосту.

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"Действия Зеленского привели к страданиям украинского народа, который фактически находится в заложниках его нацистской политики. Президент Украины, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами", - написал председатель нижней палаты парламента в Telegram.

Он добавил, что политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм.

"В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются", - заметил Володин.

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