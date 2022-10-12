Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Козерогам пора попросить о прибавке к зарплате, а Девам лучше заняться внутренней работой

Овны

В личной жизни - перемены, обсуждения, открытия: напротив вашего Юпитера встал Меркурий. Нужно делать выбор, определиться, дать ответы на непростые вопросы. Прежде всего - себе.

Тельцы

Луна в вашем знаке снова проходит по Северному Лунному Узлу. Сама жизнь или интуиция сегодня подскажут, в верном ли направлении вы идете, не сбились ли с пути. Слушайте и смотрите в оба!

Близнецы

Ваш Марс сегодня под негативным воздействием Нептуна, отсюда может быть сонливость, трудности с концентрацией внимания. Важные дела и решения лучше перенести на другой день.

Раки

Интересные предложения, которые кажутся очень выгодными, в итоге не принесут вам пользы. Но зато они научат вас чему-то, позволят вынести для себя полезные уроки.

Львы

Притормозите пока с делами, которые запланировали вчера, еще раз хорошенько все обдумайте. Прежде всего, речь о новых контактах и ваших амбициозных целях.

Девы

Хотя вы настроены на общение и деловую активность, с этим придется подождать. Сегодняшний день лучше посвятить внутренней работе, честному разбору своих полетов.

Весы

Ваше Солнце составляет мощный дуэт с Сатурном, а вот Меркурию не повезло. Лучший вариант на сегодня - уединиться и заниматься постановкой долгосрочных целей.

Скорпионы

День практичных решений и поиска хороших вариантов для экономии семейного бюджета. Вы сможете оптимизировать расходы на ремонт или найти более дешевые аналоги товаров.

Стрельцы

Пока есть время, подчищайте сегодня свои ошибки и недочеты в работе, завершайте личные дела. На следующей неделе вы не раз поблагодарите себя за это.

Козероги

У вас сегодня есть возможность найти более денежную работу или продвинуться в карьере. Поднимайте цены на свои услуги, просите прибавки к зарплате. Все получится!

Водолеи

Пришло время сверить свой внутренний компас с тем, что происходит в вашей жизни. Приближаетесь ли вы к главной цели, и если нет, то почему так происходит?

Рыбы

Вам сегодня трудно удержаться от соблазна назвать вещи своими именами или высказать все, что накипело. Осторожно: ожидаются словесные баталии и перепалки! Вы к этому готовы?

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