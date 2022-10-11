Киев пытался выкрасть архив ЗАЭС

Об этом сообщили в "Росэнергоатоме"

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил в эфире "России-24", что украинской стороной готовилась операция на Запорожской АЭС.

"Оперативными службами была предотвращена кража архива, уникального архива Запорожской станции. И это тоже готовилось украинской стороной, и это тоже удалось предотвратить", - сказал он.

Как добавил спикер, ситуация на станции и в Энергодаре остается неспокойной.

"Существует угроза неподачи тепла в дома в отопительный сезон, потому что тепло для города Энгергодара - это станция, это работающие энергоблоки", - объяснил Карчаа.

ВСУ продолжительное время целенаправленно наносили удары по линиям электропередачи ЗАЭС. В итоге 11 сентября по соображениям безопасности был остановлен последний работавший шестой энергоблок станции.

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