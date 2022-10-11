Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

Накануне Россия нанесла массированный удар по объектам украинской инфраструктуры

Во вторник, 11 октября, во всех украинских регионах действует воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные украинских СМИ, которые приводит РБК.

По состоянию на 08:00 по местному времени воздушную тревогу объявили в центральных и восточных областях Украины. Менее чем через час тревога была объявлена уже на всей территории страны.

Власти Винницкой области, в частности, заявили, что в регионе "есть попадания".

10 октября президент России Владимир Путин рассказал, что в ответ на теракт украинских спецслужб на Крымском мосту российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры на территории Украины.

В Киеве подтверждали сохранение угрозы воздушной тревоги и рекомендовали населению города соблюдать меры безопасности, запастись водой и продуктами питания, а во время тревоги оставаться в укрытии.

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