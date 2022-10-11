В Херсонской области отбили попытки ВСУ прорвать линию обороны

Об этом рассказали власти российского региона

Российские военные отразили атаки Вооруженных сил Украины в Херсонской области, предпринятые ими в ночь на вторник, 11 октября. Об этом рассказал заместитель руководителя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Как написал Стремоусов в своем Telegram-канале, все ночные попытки ВСУ "прорваться или прорвать линию обороны Херсона, как всегда, отбиты".

Кроме того, российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила попытки украинских военных нанести ракетный удар по Антоновскому мосту.

10 октября в российском Министерстве обороны рассказали, что Вооруженные силы России отбили атаку украинских военных на Николаево-Криворожском, Краснолиманском и Купянском направлениях. При этом ВСУ понесли потери и в живой силе, и в военной технике.

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